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ЕС принял санкции против России по делу Навального. В нём шесть фамилий

Антон Мельников
15 октября, 2020 12:37
2 мин
Facebook.com/navalny
Facebook.com/navalny

Совет Евросоюза ввел санкции против шести россиян и одной организации после предположительного отравления оппозиционного политика Алексея Навального боевым веществом «Новичок».

«Ограничительные меры введены в отношении директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы Администрации президента РФ Сергея Кириенко, начальника управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина, заместителей министра обороны РФ Алексея Криворучко и Павла Попова, а также полномочного представителя президента России в СФО Сергея Меняйло», — говорится в решении Совета ЕС.

Счета указанных лиц на территории Евросоюза будут заморожены. Также им запрещён въезд на территорию стран ЕС.

Также под санкции попал Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий, в котором, по утверждению ЕС, был произведен «Новичок». Европейским предпринимателям запрещено вступать с ним в любые деловые отношения, передаёт «Газета.ru».

Ранее Алексей Навальный рассказал сколько стоило его лечение в Германии и где он взял деньги.

темы
Россия
санкции
Алексей Навальный
ЕС
отравление
Новичок
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