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Алексей Навальный рассказал сколько стоило его лечение в Германии и где он взял деньги

Антон Мельников
14 октября, 2020 18:11
1 мин
Facebook.com/navalny/
Facebook.com/navalny/

Оппозиционный политик Алексей Навальный рассказал сколько стоило его пребывание в немецкой клинике «Шарите» и где он взял деньги, чтобы оплатить счёт за лечение.

Навальный сообщил, что спецборт, который эвакуировал оппозиционера из омской больницы в Германию обошелся в 79 тысяч евро. Самолёт оплатил предприниматель Борис Зимин.

Счёт от клиники «Шарите» составил 49 900 евро. Его вскладчину оплатили предприниматель Евгений Чичваркин, экономист Сергеем Алексашенко и айтишник Роман Иванов.

Навальный добавил, что его ожидает дальнейшее лечение, расходы на которое обязался взять на себя Евгений Чичваркин.

Ранее стали известны имена официальных российских лиц, против которых Евросоюз может ввести санкции из-за отравления политика Алексея Навального. Читайте об этом в нашем материале.

темы
Алексей Навальный
деньги
отравление
счета
политики
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