Санкции: Стало известно кому из россиян «влетит» от ЕС из-за инцидента с Навальным

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Газета The New York Times, со ссылкой на источники, сообщила имена официальных российских лиц, против которых Евросоюз может ввести санкции из-за отравления политика Алексея Навального.

Согласно источникам издания, ограничительные меры могут распространиться на руководителя ФСБ России Александра Бортникова, замглавы администрации президента Сергея Кириенко, руководителя управления по внутренней политике администрации президента РФ Андрея Ярина, полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, а также на заместителей министра обороны России Алексея Криворучко и Павла Попова.

Санкции подразумевают заморозку активов на территории ЕС, а также запрет на въезд в страны Евросоюза.

Также, согласно The New York Times, под ограничения попадет государственный НИИ органической химии и технологии. По мнению Запада, отравляющее вещество «Новичок», которым отравили оппозиционера, было произведено именно там, передаёт Znak.com.

Ранее стала известна дата официального обнародования санкционного списка по Навальному.