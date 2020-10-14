ЕС согласовал антироссийские санкции имени Алексея Навального

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Комитет постоянных представителей государств Евросоюза согласовал санкции в связи с делом оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщил журналист радиостанции «Свободная Европа» Рикард Йозвяк со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Сообщается, что санкции будут введены против шести человек и одной организации. Официально санкционный список опубликуют 15 октября, пишет «Интерфакс».

Ожидалось, что санкционный список имени Алексея Навального может состоять из девяти россиян. Германия и Франция внесла его на рассмотрение своим партнерам по Евросоюзу.

В список войдут представители администрации президента, спецслужб, а также Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ). Учреждение попадет под санкции так как считается, что в нем был изобретен «Новичок».