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Названы фигуранты санкций Евросоюза имени Алексея Навального

Дмитрий Байков
9 октября, 2020 07:06
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фото: Fkickr

Санкционный список имени Алексея Навального может состоять из девяти россиян. Германия и Франция внесет его на рассмотрение своим партнерам по Евросоюзу.

Французская газета Le Monde сообщает, что в список войдут представители администрации президента, спецслужб, а также Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ). Учреждение попадет под санкции так как считается, что в нем был изобретен «Новичок».

Издание отмечает, что Германии удалось избежать введения санкций против газопровода «Северный поток-2», пишет «Интерфакс».

Ранее Великобритания в попытке ввести антироссийские санкции исказила заявление ОЗХО об отравлении Алексея Навального.

темы
Россия
санкции
Алексей Навальный
политика
Евросоюз
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