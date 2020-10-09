Названы фигуранты санкций Евросоюза имени Алексея Навального

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Санкционный список имени Алексея Навального может состоять из девяти россиян. Германия и Франция внесет его на рассмотрение своим партнерам по Евросоюзу.

Французская газета Le Monde сообщает, что в список войдут представители администрации президента, спецслужб, а также Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ). Учреждение попадет под санкции так как считается, что в нем был изобретен «Новичок».

Издание отмечает, что Германии удалось избежать введения санкций против газопровода «Северный поток-2», пишет «Интерфакс».

Ранее Великобритания в попытке ввести антироссийские санкции исказила заявление ОЗХО об отравлении Алексея Навального.