Мэрия Хабаровска насчитала на акции протеста 10 тысяч горожан. Журналисты — 85 тысяч

Политика

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Власти Хабаровска сообщили, что на сегодняшнем митинге в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала собралось 10 тысяч человек. Региональные СМИ пишут, что в акции протеста приняли участие до 85 тысяч горожан.

«В самом начале на него вышли до 10 тыс. человек — на 30% меньше, чем в прошлые выходные. Участники акции вновь прошлись по центральным улицам города, выкрикивая лозунги в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Во время шествия колонна изрядно поредела», — говорится на сайте мэрии.

Отметим, что протестная акцция длилась не менее пяти часов на жаре в +30 градусов. Участники митинга на вопросы журналистов отвечали: «Надо будет стоять ночь — будем стоять ночь».

Губернатор Хабаровского края был задержан 9 июля по дороге на работу. Его конвоировали в Москву, где и предъявили обвинения. Ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации двух убийств и одного покушения в 2005-2006 годах.

Узнав об аресте Фургала жители Хабаровского края вышли на стихийные митинги в поддержку своего губернатора. Они требуют прозрачного расследования дела губернатора в Хабаровском крае, а не в Москве.

Ранее Следственный комитет России заявил, что вел дело Фургала с момента совершения преступлений, однако собрать необходимую доказательную базу удалось лишь в прошлом году.