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В Хабаровске продолжает нарастать количество протестующих

Кирилл Савушкин
18 июля, 2020 10:10
1 мин
Photo
Flickr

В Хабаровске проходит седьмая акция в поддержку губернатора региона Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств. Нынешняя демонстрация собрала наиболшее количество участников за всё время.

По примерным подсчетам, в пиковый момент, в акции участвовало около 50 тыс. человек. Сообщается, что поддержать хабаровчан прибыли жители из других регионов: Владивостока, ЕАО, Амурской области.

Помимо пеших демонстрантов в акции участвовала и большая автоколонна. При этом, полицейские наблюдают со стороны, не оказывая давления на участников акции, сообщает «Коммерсантъ».

«Надо будет стоять ночь — будем стоять ночь»,— отвечают на вопросы о готовности участники акции.

темы
Хабаровск
демонстрации
Сергей Фургал
1 мин