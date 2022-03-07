Мария Захарова сообщила о ночном нападении на российское официальное учреждение в Париже
Неизвестные напали с коктейлем Молотова на представительство Россотрудничества в Париже. Это произошло в ночь с 6 на 7 марта.
О происшествии сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она призвала не делать вид, будто это «некий «справедливый гнев» в связи с военной операцией РФ на Украине.
Захарова уточнила, что бутылка с горючей жидкостью попала в забор и не долетела до цели. В результате этого счастливого стечения обстоятельств потерпевших нет.
После инцидента Россия потребовала обеспечить от Франции безопасность российских официальных учреждений, передает телеканал «360».
Захарова вспомнила о нападениях на российские представительства на Украине до 2022 года. Одно из них было совершено в декабре 2021 года. Тогда налету подверглось Генконсульство РФ.
Ранее Захарова ответила на главный вопрос после странной пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского. «Он под чем?» - размышляла официальный представитель МИД.
Напомним, президент Украины во время общения с прессой предстал в нестандартном состоянии: у него заплетался язык, глава государства путал слова. Врач-нарколог Василий Шуров прокомментировал состояние Зеленского.
После этой пресс-конференции стало известно о трех покушениях на Зеленского.