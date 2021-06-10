Мария Захарова поделилась с Украиной методами по прославлению Родины
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала требование UEFA (союз европейских футбольных ассоциаций) к сборной Украине по футболу убрать с формы на ЕВРО – 2020 «политические надписи».
По ее словам, страна, возглавляемая Владимиром Зеленским, с легкостью может заполучить славу, к которой она стремится, при условии, что будет выбрана иная тактика.
«Спорт - не поле боя, а поле состязаний; не политическая арена, но арена достижений физической культуры. Становитесь спортивными героями, и будет вам слава. Именно так, а не националистическими лозунгами, следует прославлять Родину», — написала она в своём Telegram-канале.
Ранее Государственная Дума РФ пригрозила Украине серьезными последствиями за форму украинских футболистов с Крымом.