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Политика
Госдума пригрозила UEFA серьёзными последствиями за форму украинских футболистов с Крымом
7 июня, 2021 16:11
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Фото: facebook.com/andriy.pavelko
Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Свищев прокомментировал решение UEFA, связанное с формой украинских футболистов. Напомним, на ней изображена карта Украины с полуостровом Крым. По мнению политика, спортивная организация допустила огромную ошибку, одобрив данную идею.
«Дешевая, неоправданная провокация. Какие последствия будут — они даже себе не представляют. Последствия могут быть очень серьезными. Недальновидность UEFA очевидна», — цитирует Свищева телеканал «360».
Напомним, ранее в Госдуме назвали данный поступок неадекватным.
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