Украинские футболисты выступят на Евро-2020 в форме с силуэтом Крыма
На новую экипировку, в которой будет выступать на чемпионате Европы-2020 сборная Украины по футболу, нанесено изображение Крыма.
«Украина будет выступать на Евро в новой, особой форме. Главным ее атрибутом станет оберег и символ, дорогой сердцу каждого украинцу. Это самое ценное для всех нас очертание нашей страны. Единой и неделимой родины с Крымом, Донецком, Луганском, Киевом, моим родным Днепром, Львовом, Одессой и всеми городами и селами, где главная мелодия с детства — мелодия национального гимна», - рассказал глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко.
В Государственной думе РФ на это незамедлительно отреагировали и назвали поступок неадекватным.
Это как больной, у которого с головой не в порядке. Он иногда делает такие неадекватные вещи, в том числе нанося сам себе какие-то украшения. Заодно можно было им указать, где-нибудь на штанах, какой была Украина еще перед Второй мировой войной, например», - заявил URA.RU председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
Напомним, Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после проведенного референдума, на котором большинство жителей поддержали это решение, пишет РИА «Новости».