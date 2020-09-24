Макрон не смог сдержать эмоций после разговора с Путиным об Алексее Навальном

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По данным издания Business Insider, телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным о ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным разозлил президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом изданию сообщил источник в разведке.

Утверждается, что переговоры негативно повлияли на и без того сложные отношения между Москвой и ЕС. Также в разговоре якобы было задето самолюбие Макрона.

«У Макрона огромное эго, он считает, что ему нельзя заговорить зубы. Он ожидал, что ему скажут, что (инцидент с Навальным) был внутренним делом, возможно, незаконной операцией какой-то мелкой сошки из Чечни, которую уже разыскивают», — заявил источник.

По этой причине после беседы французский лидер разозлился, комментирует Lenta.ru.

Напомним, переговоры Путина и Макрона состоялись 14 сентября, во время беседы российский президент пренебрежительно отзывался о Навальном и назвал его «простым интернет-баламутом».

Ранее сегодня стало известно, что судебные приставы наложили арест на московскую квартиру Навального.