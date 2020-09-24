Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

Макрон не смог сдержать эмоций после разговора с Путиным об Алексее Навальном

Антон Мельников
24 сентября, 2020 16:12
1 мин
d
Youtube / Emmanuel Macron

По данным издания Business Insider, телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным о ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным разозлил президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом изданию сообщил источник в разведке.

Утверждается, что переговоры негативно повлияли на и без того сложные отношения между Москвой и ЕС. Также в разговоре якобы было задето самолюбие Макрона.

«У Макрона огромное эго, он считает, что ему нельзя заговорить зубы. Он ожидал, что ему скажут, что (инцидент с Навальным) был внутренним делом, возможно, незаконной операцией какой-то мелкой сошки из Чечни, которую уже разыскивают», — заявил источник.

По этой причине после беседы французский лидер разозлился, комментирует Lenta.ru.

Напомним, переговоры Путина и Макрона состоялись 14 сентября, во время беседы российский президент пренебрежительно отзывался о Навальном и назвал его «простым интернет-баламутом».

Ранее сегодня стало известно, что судебные приставы наложили арест на московскую квартиру Навального.

темы
Владимир Путин
Алексей Навальный
отравление
Эммануэль Макрон
1 мин