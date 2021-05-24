Александру Лукашенко есть что сказать по поводу «воздушного пиратства» своей страны

Политика

Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагирует на инцидент с принудительной посадкой ирландского самолёта Ryanair в Минске и сделает заявление по произошедшему завтра, 25 мая. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого», который называется близким белорусскому лидеру.

«По информации «Пула первого», завтра Лукашенко обратится с заявлением по поводу всего происходящего. Знаем, что будет 🔥 Первый расставит все по местам», — сообщил Telegram-канал.

23 мая самолёт Ryanair совершал рейс Афины – Вильнюс. Во время нахождения борта в воздушном пространстве Беларуси, представители белорусского Минтранса сообщили о возможном минировании самолёта, из-за чего он был вынужден совершить посадку в Минске. В последствии угроза не подтвердилась, но был задержан летевший этим рейсом журналист Роман Протасевич, напоминает «РБК».

В самой компании Ryanair действия белорусской стороны расценили как акт «пиратства».

Отметим, Протасевич является одним из основателей Telegram-канала NEXTA. Ресурс известен активной критикой белорусских властей и режима президента Александра Лукашенко. В данный момент журналист находится в минском СИЗО. На появившемся видеоролике с его участием на лице Протасевича заметили странные следы.

Между тем палестинская группировка «ХАМАС», которая обвинялась в минировании самолёта, ответила на обвинения белорусских властей.