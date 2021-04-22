Лукашенко вылетел в Россию на следующий день после упоминания о нем в послании Путина

Политика

Президент Беларуси Александр Лукашенко вылетел в Россию. Это произошло на следующий день после послания главы России Владимира Путина, в котором упоминались белорусский лидер и попытка его убийства.

О том, что борт Лукашенко вылетел в братскую страну, написала БелТА.

В Москве пройдут переговоры Путина и Лукашенко. Они затронут вопросы белорусско-российских отношений, в частности, транспортного сообщения, взаимодействия по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне сообщалось, что Лукашенко на встрече объявит принципиальное решение за четверть века президентства.

21 апреля Путин выступил с посланием парламенту. Он впервые поддержал версию о попытке убийства Лукашенко.