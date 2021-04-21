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Политика
Александр Лукашенко на встрече с Путиным 22 апреля объявит принципиальное решение за четверть века президентства
21 апреля, 2021 14:22
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President.gov.by
От назначенной на 22 апреля встречи президентов Беларуси и России Алесандра Лукашенко и Владимира Путина ждут судьбоносных решений. Глава республики ранее заявлял, что в четверг примет одно из принципальных решений за четверть века президентства.
Президенты встретятся на следующий день после послания Путина парламенту. В нем российский лидер упомянул о попытке убийства Лукашенко.
Ранее белорусский лидер заявлял, что принял решение - его осталось формализовать. Лукашенко называл его «одним из принципиальных за четверть века президентства».
Скорее всего, решение будет оформлено в виде декрета. Связано ли оно с Россией, неизвестно, пишет Tut.by.
Ранее Лукашенко рассказал о предложениях Путина по Донбассу.
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