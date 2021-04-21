Александр Лукашенко на встрече с Путиным 22 апреля объявит принципиальное решение за четверть века президентства

Политика

От назначенной на 22 апреля встречи президентов Беларуси и России Алесандра Лукашенко и Владимира Путина ждут судьбоносных решений. Глава республики ранее заявлял, что в четверг примет одно из принципальных решений за четверть века президентства.

Президенты встретятся на следующий день после послания Путина парламенту. В нем российский лидер упомянул о попытке убийства Лукашенко.

Ранее белорусский лидер заявлял, что принял решение - его осталось формализовать. Лукашенко называл его «одним из принципиальных за четверть века президентства».

Скорее всего, решение будет оформлено в виде декрета. Связано ли оно с Россией, неизвестно, пишет Tut.by.

Ранее Лукашенко рассказал о предложениях Путина по Донбассу.