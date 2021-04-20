Лукашенко рассказал о предложениях со стороны Путина по Донбассу и кое-что понял

Политика

Президент России Владимир Путин передавал через главу Беларуси Александра Лукашенко предложения украинскому лидеру Петру Порошенко. Он считает, что их следовало принимать - многие вопросы сейчас были бы сняты.

О предложениях Путина по Донбассу Лукашенко рассказал 20 апреля на встрече с депутатом Верховной рады Украины Евгением Шевченко. По его мнению, Россия может сильно помочь соседней стране в восстановлении Донбасса.

«Были такие предложения со стороны Путина. Он меня просил передать их Порошенко. Я ему рассказал, все разложил. Но я тогда впервые понял однозначно, что политики украинские, руководство не самостоятельны», - поделился глава республики.

Лукашенко считает, что на тот момент было целесообразно двигаться «степ бай степ» и соглашаться на предложения российского президента.

«Но я был свидетелем. Не Путин в этом виноват. Он предложил. Хорошие были предложения. Но бывший президент отказался», - рассекретил Лукашенко. Его слова приводит БелТА.

Ранее Лукашенко рассказал о перспективе Минских соглашений в случае переноса переговоров по Донбассу из столицы Беларуси.