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Политика

«Просто жаль Украину»: Александр Лукашенко сболтнул лишнего

Лилия Караева
20 апреля, 2021 15:04
2 мин
Лилия Караева
20 апреля, 2021 15:04
2 мин
Александр Лукашенко
Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на предложение о переносе переговоров по Донбассу из Минска. Он считает, что в случае реализации данной инициативы мирный процесс «может затянуться или вообще разрушиться».

Об этом Лукашенко сказал на встрече с народным депутатом Верховной рады Украины Евгением Шевченко.

Глава республики рассказал, что работа трехсторонней группы была организована в Минске по просьбе президентов Украины и России Петра Порошенко и Владимира Путина.

«Тогда попросил Президент Порошенко, Путин, все согласились, что да, в Минске. Это близко, политически это выгодно... Говорят, в другое место желание перенести... Да ради бога. Если Украине это выгодно и пойдет на пользу, мы будем только приветствовать», - заявил Лукашенко.

Он выразил недоумение, зачем «ехать за тридевять земель», пишет БелТА.

«Поверьте, мы особо не паримся по этому поводу. Просто жаль Украину, что этот процесс может затянуться или вообще разрушиться», - сказал белорусский президент.

Лукашенко встретился с Шевченко 20 апреля. Украинский депутат известен ярко выраженными симпатиями к белорусским властям.

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Александр Лукашенко
Беларусь
Донбасс
Минские соглашения
Переговоры
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