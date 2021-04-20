Зачем Александр Лукашенко встречался с незнакомым украинским депутатом?

Политика

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с народным депутатом Врховной рады Украины Евгением Шевченко. До этого они не были знакомы, известно, что депутат отличается ярко выраженными симпатиями к белорусским властям.

Лукашенко начал встречу со слов: «Приятно с вами встретиться. Оказывается, есть еще в Украине люди, которые уважают Беларусь». Его слова передает Tut.by.

Шевченко ответил, что «давно мечтал» познакомиться с президентом Беларуси.

Глава республики заявил о значимости диалога по нескольким причинам. Во-первых, это «повод поговорить о белорусско-украинских отношениях», во-вторых, «эта встреча станет хорошим началом сотрудничества настоящих патриотов Украины с Беларусью», рассчитывает Лукашенко.

Шевченко является депутатом рады от фракции «Слуга народа». Он часто комментирует происходящее в республике. Обращаясь к авторам фильма о белорусском президенте «Золотое дно», Шевченко говорил: «Лукашенко от Народа, и для Народа».