Лукашенко: смертельная перестрелка между сотрудниками КГБ и подозреваемым в Минске транслировалась за рубеж
Инцидент, в результате которого был застрелен Андрей Зельцер и сотрудник белорусского КГБ, транслировался через интернет в Польшу и США. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
По его словам, люди, к которым силовики пришли домой, специально готовились к съёмке и показывали происходящее за рубеж.
«Никто не собирался там погибать. Надо было показать съемку, и в реальном режиме времени (это тоже уже известно) они транслировали туда, в Польшу, Америку эти кадры», - заявил белорусский президент.
В начале недели сотрудник компании EPAM Systems Андрей Зельцер оказал сопротивление сотрудникам белорусского КГБ, которые пришли к нему домой. В результате стрельбы он был убит, а также смертельно ранил одного из оперативников. Предполагается, что Зельцер мог выступать против действующего в Беларуси политического режима.
Ранее стало известно, что белорусские СМИ решили не публиковать ответы Лукашенко на вопросы о пытках.