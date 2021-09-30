«Пыточные камеры, сломанные кости и изнасилования»: пресс-служба Лукашенко предпочла скрыть неудобные вопросы к президенту

В ходе беседы с американским журналистом CNN Мэтью Чансом президента Александра Лукашенко спросили о пытках в белорусских тюрьмах. Сам вопрос и ответ на него в пресс-релиз пресс-службы белорусского президента не попал.

Журналист завёл разговор о сообщениях о насилии в белорусских учреждениях над теми, кто был задержан в ходе протестов, или выражал солидарность с протестующими. Так, международные правозащитные организации Amnesty International или Human Rights Watch сообщали о «сломанных костях, зубах, черепно-мозговых травмах, повреждениях кожного покрова, электроожогах». Также поступали жалобы на то, что белорусские изоляторы «превращались в пыточные камеры, где протестующие вынуждены были лежать в грязи, оголенные в то время, как милиционеры избивали их дубинками».

Перечислив это, журналист спросил, не хотел бы Лукашенко извиниться за это.

В ответ белорусский президент заявил, что в республике нет ни одного изолятора, который соответствовал бы такому описанию. При этом Лукашенко заявил, что хотел бы обсуждать конкретные факты, а не «взгляды или заявления каких-то эфемерных правозащитных организаций».

В ответ сотрудник CNN обратил внимание, что Amnesty International или Human Rights Watch являются ненадежными организациями, которые получили мировое признание в области защиты прав человека. Также он напомнил о множестве свидетельств от самих жертв пыток и насилия.

«И у них [у правозащитников] есть свидетельства бывших задержанных ваших «лагерей для заключенных» и ваших изоляторов. И мужчин, и женщин. Которые утверждали о том, что они стали жертвами сексуального насилия, включая изнасилование и угрозу изнасилования. Вы утверждаете, что это все выдумки? Фейк?», - спросил Мэтью Чанс.

В ответ Лукашенко заявил, что всё перечисленное является «фейком» и «выдумками».

«Я гарантирую, что это фейк и выдумки», - еще раз подчеркнул Лукашенко.

Отметим, после записи интервью пресс-служба Лукашенко и государственные СМИ Беларуси опубликовали выдержки из интервью с президентом. В частности, появлялись комментарии Лукашенко по поводу присоединения республики к России и общей армии. При этом фрагмент с вопросом о пытках в русскоязычных СМИ появился только после того, как его опубликовала в своем Twitter ведущая телекомпании CNN Кристин Аманпур.