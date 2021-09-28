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Происшествия
Связанный с протестами белорус и сотрудник КГБ застрелили друг друга в Минске
28 сентября, 2021 20:33
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В Минске застрелен сотрудник КГБ при проверке адреса, где предположительно находился сотрудник компании EPAM Systems Андрей Зельцер. В прошлом белорусские власти заявляли, что эта компания финансировала протесты на территории республики.
Согласно заявлению КГБ, сотрудники ведомства проверяли адреса, где могут находиться лица, которые объявлены причастными к террористической деятельности. Силовики взломали дверь, после чего находящийся в квартире мужчина открыл огонь.
В результате перестрелки подозреваемый был убит, один их сотрудников КГБ ранен и также скончался.
По информации оппозиционных белорусских Telegram-каналов, погибшим подозреваемым был сотрудник компании EPAM Systems Андрей Зельцер.
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