Лукашенко на последней встрече с Путиным «доложил» о ставших ему известными планах Байдена и Меркель
Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин, более пяти часов общавшиеся 13 июля в Санкт-Петербурге, явно обсуждали нечто важнее, чем новый кредит, сохранение цен на газ, противостояние Западу. Об этом сообщил источник: по его словам, белорусский лидер доложил о ставших ему известными планах главы США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель раскачать ситуацию в России.
В подтверждение Лукашенко якобы привез папку с грифом «совершенно секретно». Среди прочего - он проинформировал Путина о судах против экс-кандидата в президенты республики Виктора Бабарико и других оппозиционеров.
Он попросил защитить бизнесмена Михаила Гуцериева, жаловался на певицу Анжелику Агурбаш.
Об этом пишет Telegram-канал НЕЗЫГАРЬ. Источник отмечает, что Москва предлагает Минску что-то по-настоящему крупное, ради чего стоило встречаться четвертый раз за год. Очевидно, что единства по обсуждаемому вопросу нет.
Ранее сообщалось, что Лукашенко привез на встречу с Путиным некую папку. В прошлый раз он был с чемоданом документов от спецслужб.