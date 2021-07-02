На поддержавшую протесты белорусской оппозиции Анжелику Агурбаш завели дело об оскорблении Лукашенко
Против белорусской певицы Анжелики Агурбаш, которая живет в России, возбудили два уголовных дела, одно из которых связано с оскорблением президента республики Александра Лукашенко. Ранее исполнительница поддержала протесты белорусской оппозиции.
Об уголовных делах певица рассказала в Instagram. Одно возбуждено по статье о разжигании вражды или розни. По ней предусмотрено наказание до 12 лет тюрьмы.
Второе уголовное дело - по части 2 статьи 368 УК «Оскорбление президента республики Беларусь». Максимальное наказание по ней - 3 года лишения свободы.
В опубликованном Агурбаш видео говорится, что она начинает формировать оргкомитет по созданию инициативной группы по проведению Конституционного референдума. Ее обращение адресовано ко всем, кому «небезразлична судьба Беларуси».