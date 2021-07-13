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Политика
Спешивший на личную встречу с Путиным Лукашенко прибыл с одной папкой вместо чемодана с документами
13 июля, 2021 17:22
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President.gov.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко приехал на встречу с главой России Владимиром Путиным без дипломата, который стал главной интригой майской встречи. На этот раз с ним была одна папка.
На это обратил внимание Telegram-канал «Пул Первого». Президенты провели рабочий обед и общались после него.
После переговоров заявлений для прессы не планируется.
В мае на переговорах в Сочи у Лукашенко был дипломат. В нем, как выяснилось позже, были аналитические документы спецслужб.
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