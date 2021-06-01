Что было в чемодане для Путина: главная интрига с переговоров Лукашенко в Сочи раскрыта
Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании рассказал о содержимом черного чемодана, взятого на встречу с главой РФ Владимиром Путиным в Сочи. Этот предмет можно было заметить на видеокадрах возле главы республики - он стал главной интригой с переговоров.
По словам белорусского лидера, в дипломате были аналитические документы, которые подготовили спецслужбы Беларуси. Президент признался , что главы государства регулярно обмениваются подобной информацией.
«Это очень большая работа наших ведомств, прежде всего специальных служб, аналитика, с которой я хотел познакомить президента Путина», - заявил Лукашенко. Его слова приводит БелТА.
По словам главы республики, в материалах также говорилось «о ситуации вокруг Беларуси и России, в целом Союзного государства, о том, каковы сегодня отношения Америки, Европейского союза и других к Китайской Народной Республике» и другом.
Ранее сообщалось, что Лукашенко во время двухдневного визита в Сочи принял предложение Путина искупаться в Черном море. Российский президент этого не делал - его пресс-служба не стала комментировать отказ.