Летайте себе в сторону России: белорусскую авиаотрасль лишат возможности летать в сторону севера и юга

Политика

Самолётам белорусских авиакомпаний запретят совершать полёты в воздушном пространстве стран Евросоюза. К такому решению пришел саммит ЕС, на котором обсуждались меры в ответ на принудительную посадку в Минске самолёта Ryanair с оппозиционным журналистом на борту. Решение будет рассмотрено Евросоветом.

Согласно заявлению по результатам саммита, европейских авиаперевозчиков призывают отказаться от полётов над территорией Беларуси. Также предлагается принять меры против белорусских авиакомпаний.

«Саммит поручает Совету ЕС принять необходимые меры для запрета белорусским перевозчикам полетов в воздушном пространстве Евросоюза и закрыть доступ в аэропорты (стран-членов – прим.) ЕС для рейсов, которые осуществляются такими авиакомпаниями», - приводит текст заявления «ТАСС».

Отметим, что, если решение саммита получит одобрение Евросовета, то белорусские самолёты смогут вылетать только в стороны России и, возможно, Украины. Последняя приняла решение полностью прекратить авиасообщение с Беларусью и направлять свои самолёты в обход территории республики.