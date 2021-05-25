Политика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Вопрос-Ответ
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Политика
Русская планета
Политика

Летайте себе в сторону России: белорусскую авиаотрасль лишат возможности летать в сторону севера и юга

Антон Мельников
25 мая, 2021 00:40
2 мин
Антон Мельников
25 мая, 2021 00:40
2 мин
Zamir Usmanov/Russian Look/
Zamir Usmanov/Russian Look/globallookpress

Самолётам белорусских авиакомпаний запретят совершать полёты в воздушном пространстве стран Евросоюза. К такому решению пришел саммит ЕС, на котором обсуждались меры в ответ на принудительную посадку в Минске самолёта Ryanair с оппозиционным журналистом на борту. Решение будет рассмотрено Евросоветом.

Согласно заявлению по результатам саммита, европейских авиаперевозчиков призывают отказаться от полётов над территорией Беларуси. Также предлагается принять меры против белорусских авиакомпаний.

«Саммит поручает Совету ЕС принять необходимые меры для запрета белорусским перевозчикам полетов в воздушном пространстве Евросоюза и закрыть доступ в аэропорты (стран-членов – прим.) ЕС для рейсов, которые осуществляются такими авиакомпаниями», - приводит текст заявления «ТАСС».

Отметим, что, если решение саммита получит одобрение Евросовета, то белорусские самолёты смогут вылетать только в стороны России и, возможно, Украины. Последняя приняла решение полностью прекратить авиасообщение с Беларусью и направлять свои самолёты в обход территории республики.

Скриншот Google.maps
Скриншот Google.maps

Подробнее об инциденте с принудительной посадкой борта Ryanair и её причинах читайте в нашем предыдущем материале.

Поделиться
ТЕГИ
ЕС
Беларусь
Авиасообщение
Ryanair
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!