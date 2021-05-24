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Политика

Страна-сосед закрывает авиасообщение с Беларусью на фоне скандала с посадкой самолёта

Антон Мельников
24 мая, 2021 20:17
2 мин
Антон Мельников
24 мая, 2021 20:17
2 мин
Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com
Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что глава страны поручил подготовить решение о закрытии полётов в соседнюю Беларусь. Также перестанет использоваться воздушное пространство над республикой. Решение станет реакцией на принудительную посадку в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair.

«Президент поручил правительству подготовить решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Белоруссией и закрытия воздушного пространства Белоруссии для авиаперелетов из Украины и в наше государство», - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что распоряжения Зеленского поступили после совещания по поводу инцидента в Минске, где под предлогом угрозы безопасности сел самолетом компании Ryanair, передает «ТАСС».

Напомним, 23 мая появились сообщения о минировании самолета Ryanair. Борт совершил экстренную посадку в минском аэропорту, при этом на его сопровождение был поднят белорусский истребитель. Проверка после посадки угрозу не подтвердила, однако с самолёта был ссажен и задержан Роман Протасевич - один из основателей Telegram-канала Nexta, который критикует режим белорусского президента Александра Лукашенко.

Позднее Минтранс республики объяснил посадку самолёта неким электронным письмом от «солдат ХАМАСа». Об этом читайте в нашем материале.

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ТЕГИ
Украина
Беларусь
Авиасообщение
Ryanair
Роман Протасевич
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