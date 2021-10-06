Кремль выразил сожаление по поводу закрытия «Комсомолки» в Беларуси фразой «верное решение»
В официальной резиденции президента РФ прокомментировали решение редколлегии газеты «Комсомольская правда» закрыть представительство в Беларуси. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, издание приняло единственно верное решение в данной ситуации.
«Можно выразить сожаление в связи с тем, что в Беларуси прекратило работать наше весьма авторитетное издание», - цитирует представителя Кремля ТАСС.
Два дня назад Песков заявлял, что власти РФ разберутся в ситуации и окажут поддержку СМИ, однако уже сегодня Кремль просто опустил руки.
Известно, что сайт заблокировали в Беларуси после выхода статьи об убийце сотрудника КГБ. Автора материала Геннадия Можейко арестовали. Песков выразил надежду, что ситуация вокруг журналиста не связана с его деятельностью.