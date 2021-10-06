«Комсомольская правда» объявила о закрытии представительства в Беларуси после ареста журналиста
Советская и российская ежедневная общественно-политическая газета «Комсомольская правда» объявила о закрытии своего представительства в Беларуси после заключения под стражу корреспондента Геннадия Можейко. О своём решении редколлегия «КП» сообщила сама.
В заявлении сказано, что сотрудники издания внимательно проанализировали события последнего года и «особенно последней недели», прежде чем приняли решение закрыть офис в Минске.
Всем работникам «Комсомолки» выплатят денежные компенсации или предложат место в других представительствах, сказано в заявлении редколлегии, опубликованном в «КП».
Напомним, Можейко написал статью об айтишнике Андрее Зельцере, погибшем 28 сентября во время перестрелки с бойцом спецподразделения КГБ Дмитрием Федосюком, штурмовавшим его квартиру в столице Беларуси. Корреспондент взял интервью у одноклассницы Зельцера, которая охарактеризовала его положительно. Через три минуты после выхода статьи в свет, ее отредактировали, а потом удалили.
29 сентября сайт «КП» в Беларуси заблокировали. 1 октября задержали и Можейко. Поскольку из изолятора временного содержания его не выпустили, несмотря на то, что прошло свыше 72 часов, вероятнее всего, его арестовали. Обвинение пока не предъявили, хотя уже должны. В отношении журналиста возбудили уголовное дело о разжигании социальной вражды и оскорблении представителя власти.
О ситуации узнали в Кремле. Правда, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, поскольку Можейко является гражданином Беларуси, Россия не станет вмешиваться в данное дело, а вот с блокировкой «КП» в республике может разобраться. Учитывая, что «Комсомолка» заявила о своём закрытии, оперативное «вмешательство» Кремля по спасению СМИ, судя по всему, уже не принесёт пользы.