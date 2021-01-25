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Кремль прокомментировал сообщения об «аквадискотеке» во «дворце Путина»

Артем Денисов
25 января, 2021 00:04
2 мин
Артем Денисов
25 января, 2021 00:04
2 мин
"дворец Путина"
Navalny.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков попросил всех, кто смотрит выпуск «Фонда по борьбе с коррупцией» (признан Минюстом иноагентом) Алексея Навального о «дворце Путина», «не позволять делать из себя идиотов».

«Надо просто себя спрашивать — а почему Путин, почему? Вот из материала следует, почему Путин? Нет никакого ответа на этот вопрос», — сказал пресс-секретарь главы государства.

По его словам, в Геленджике «все говорят, что действительно там есть огромный объект». «Но у него есть какие-то собственники, это частный объект. И, наверное, бизнесмены, если они действуют в рамках закона, они вольны владеть любыми объектами. Но при чем здесь президент?» — задался вопросом Песков.

Официальный представитель Кремля обратил внимание на сообщения о «складе грязи» и «аквадискотеке». «Там все что-то является, очевидно, ошибками при переводе с английского. Тоже, кстати, вопрос, исходный материал наверняка был на английском? Откуда, почему на английском?» — отметил Песков.

«У Путина нет дворца в Геленджике», — отметил он, сообщает РБК.

Навальный выпустил расследование о «дворце Путина» стоимостью 100 млрд рублей. Площадь дома - 17 691 квадратный метр. На территории есть церковь, заправка, СПА-зоны, театр и многое другое.

О резиденции Путина в Геленджике стало известно в 2010 году из письма петербургского бизнесмена Сергея Колесникова, который рассказал о строительстве роскошного поместья для президента. Сначала владельцем дома был бизнесмен Николай Шамалов, после публикации письма резиденцию купил предприниматель Александр Пономаренко.

Поместье под Геленджиком с императорскими интерьерами имеет подозрительно много общего с виллой бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Российский президент посещал ее в 2003 году и называл итальянского коллегу другом.

«Дворец Путина» начали строить спустя два года после посещения виллы Берлускони - в 2005-м. Известно, что итальянский премьер продал резиденцию в 2012 году, ее стоимость составила 14,57 млрд рублей по старому курсу.

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