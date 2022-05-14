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Киев требует от Запада 5 миллиардов долларов ежемесячно
14 мая, 2022 10:31
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Pixabay
Киев требует от Запада по 5 млрд долларов финансирования госбюджета ежемесячно. Об этом сообщает Reuters.
Министр финансов Украины Сергей Марченко озвучил издержки Киева на ведение боевых действий. Украина на конфликт с Россией потратила с марта около 8,3 млрд долларов.
По его словам, все средства, заложенные на развитие страны, ушли на закупки и ремонт вооружений. Компенсировать потери должны западные партнеры.
Министр финансов Украины требует финансовой поддержки. Киев вынужден направлять миллиарды долларов на чрезвычайные затраты. По его оценкам, для этого требуется 5 млрд долларов ежемесячно, сообщает телеграм-канал Readovka.
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