Киев призвал Евросоюз отключить Россию от SWIFT

Политика

Киев призвал Евросоюз рассмотреть возможность введения новых, еще белее жестких антироссийских санкций. С таким предложением выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на прошедшей видеоконференции с главами министерств иностранных дел ЕС.

Кулеба призвал рассмотреть возможность отключение России от SWIFT, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Также Киев попросил у США поставок «мощных средств радиоэлектронной борьбы» для противодействия «российской агрессии».

Украина рискует перестать быть интересной Европе и скоро превратится из важного посредника между Россией и ЕС в «аграрную провинцию». Об этом ранее заявил глава украинской Торгово-промышленной палаты Михаил Непран.