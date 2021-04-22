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Русская планета
Политика

Киев призвал Евросоюз отключить Россию от SWIFT

Дмитрий Байков
22 апреля, 2021 10:14
1 мин
Дмитрий Байков
22 апреля, 2021 10:14
1 мин
Pixabay
Pixabay

Киев призвал Евросоюз рассмотреть возможность введения новых, еще белее жестких антироссийских санкций. С таким предложением выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на прошедшей видеоконференции с главами министерств иностранных дел ЕС.

Кулеба призвал рассмотреть возможность отключение России от SWIFT, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Также Киев попросил у США поставок «мощных средств радиоэлектронной борьбы» для противодействия «российской агрессии».

Украина рискует перестать быть интересной Европе и скоро превратится из важного посредника между Россией и ЕС в «аграрную провинцию». Об этом ранее заявил глава украинской Торгово-промышленной палаты Михаил Непран.

Ранее по теме:  Владимир Зеленский проверит Запад на прочность
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