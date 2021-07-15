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Политика
«Хоть народ вывози»: Мария Захарова ответила на заявление США об эвакуации афганцев
15 июля, 2021 07:46
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Sumit sanyalKeystone Press Agency
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обещание Белого дома вывезти своих союзников из Афганистана цитатой Михаила Жванецкого.
В администрации президента США ДЖО Байдена заявили о намерении эвакуировать сотрудничавших с Вашингтоном граждан Афганистана.
Захарова, комментируя заявление Белого дома в своем Telegram-канале, вспомнила Жванецкого: «Отрегулировал. Все вот так - хоть не приходи, полный порядок».
По словам Захаровой, США такую демократию в Афганистане установили, «что хоть народ вывози».
«Ну и где?»: Мария Захарова удивилась отсутствием санкций в отношении США после «ужасающего» повода.
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