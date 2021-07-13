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Политика
«Ну и где?»: Мария Захарова удивилась отсутствием санкций в отношении США после «ужасающего» повода
13 июля, 2021 09:38
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MFA Russia/via Globallookpress.com
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, прокомментировала информацию о предполагаемой причастности ЧВК США к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза.
Захарова выразила удивление отсутствием «истерики американских правозащитников», санкций и «заявлению «семерки». При этом, отметила дипломат, «повод более чем ужасающий».
Официальный представитель МИД РФ сообщила, что на Гаити вылетела межведомственная делегация США с целью разобраться в ситуации с американской ЧВК. Сотрудники организации обвиняются в причастности к убийству президента страны.
Захарова также отметила в своем Telegram-канале, что несколько задержанных в связи с убийством Моиза являются информаторами ФБР.
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