«Все шито белыми нитками»: Мария Захарова о несостыковках в деле об отравлении Алексея Навального
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала несостыковки в проекте доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в деле об отравлении блогера Алексея Навального.
Напомним, в истории с предполагаемым отравлением оппозиционера Алексея Навального появляются все новые белые пятна. О них рассказал постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.
Он обратил внимание на тот факт, что по просьбе Германии группа для оказания технической помощи в связи с подозрением на отравление российского гражданина была направлена уже 20 августа 2020 года.
Шульгин напомнил, что это то время, когда Навальный почувствовал себя плохо на борту самолета. Российский постпред потребовал разъяснений этой несостыковки.
МИД Германии после замечаний исправил дату, объяснив это простой ошибкой.
«Вот так все и рисуют на коленке, исправляют, меняют местами, изымают факты, подбрасывают фейки», - прокомментировала объяснение МИД Германии Захарова. Она также отметила, что именно поэтому и не отвечают на запросы Генпрокуратуры РФ – «потому что все шито белыми нитками», написала она в своем Telegram-канале.
Также Захарова удивилась тому, что «за ОЗХО постоянно говорит Германия».
В истории с «отравлением» Алексея Навального появились новые белые пятна.