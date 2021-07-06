В истории с «отравлением» Алексея Навального появились новые белые пятна
В истории с предполагаемым отравлением оппозиционера Алексея Навального появляются все новые белые пятна. Об этом на 97-й сессии Исполнительного совета ОЗХО рассказал постпред России при организации Александр Шульгин.
Шульгин отметил некоторые несостыковки в деле об «отравлении» Навального и заявил, что члены ОЗХО были намеренно введены в заблуждение.
Он обратил внимание на тот факт, что по просьбе Германии группа для оказания технической помощи в связи с подозрением на отравление российского гражданина была направлена 20 августа 2020 года. Шульгин напомнил, что это то время, когда Навальный почувствовал себя плохо на борту самолета. Российский постпред потребовал разъяснений этой несостыковки, пишет ТАСС.
Алексей Навальный просто «подвернулся под руку» западным спецслужбам.