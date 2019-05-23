Жизнь без Visa и Mastercard: Последний эксперимент Мадуро

В банках несдающейся Венесуэлы, находящейся в глубочайшем экономическом и политическом кризисе, паника: Центробанк страны поручил им в десятидневный срок представить план работы после прекращения сотрудничества с глобальными платежными системами Visa и MasterCard.

Надо понимать, что в финансовой системе этой классической латиноамериканской страны сидят отнюдь не Ротшильды и даже не Набиуллины; за считанные дни придумать путь к финансовой независимости эти ребята точно не в состоянии. Между тем сроки поджимают: 30 ноября текущего года прекратится обслуживание дебетных карт, через два месяца – кредитных. И к этому моменту надо не только найти верный план финансовой автаркии, но и реализовать его.

Напрашивается мысль разработать собственный стандарт карт или полностью перейти на наличные. Со стандартом все сложно: даже Россия не смогла обойтись без «дружеской» помощи MasterCard, чего же ждать Венесуэле? Нет сомнений, что мы предложим союзнику свой «Мир», однако с ним не все так просто

Возьмем крупнейший процессинговый центр «Мира» «КартСтандарт». В этой компании утверждают, что не имеют отделений, расположенных за границей России. Это действительно так. Вот только сам «КартСтандарт» входит в группу «Центр финансовых технологий» (ЦФТ), чьи бенефициары не раскрываются, но известно, что половина капитала принадлежит американскому фонду. И так повсюду! «Национальной» системой платежных карт управляет не Банк России, а американский Минфин через ЦФТ и подконтрольные ему процессинговые центры. Американцы контролируют не менее половины этого рынка в России. Таким образом, независимость «Мира» – не более чем фикция.

В надежде на Россию

Да, у Венесуэлы нет ресурсов для формирования собственной надежной платежной системы с использованием биометрии, на котором настаивает Центробанк республики. На наши «Мир» и Национальную систему платежных карт ушел почти год; что смогут сделать горячие латинские парни за полгода? Выпустить разве что некую дырявую поделку, эльдорадо для хакеров? Мы можем помочь деньгами и специалистами, но нельзя же вечно тянуть отстающую страну, запутавшуюся в собственных внутренних делах (ленивый голос с Кубы: «еще как можно!»).

В то же время что-то делать с монополией «Визы» и «МастерКарда» надо. Недавно они уже показали свою силу, отключив карты «Еврофинанс Моснарбанка», через который осуществлялась часть операций правительства Венесуэлы. Думается, именно этот инцидент стал последней каплей терпения Каракаса.

И все же разрыв с мировой финансовой системой – это сильно. Многие жители Венесуэлы рискуют остаться без своих денег и совершенно точно потеряют главный инструмент доступа к счетам в зарубежных банках (на что отчасти и рассчитывают авторы реформы)

Зачем Каракасу очередное обострение внутриполитического конфликта, новые проблемы граждан – загадка.

Николас Мадуро, властитель слабый и прямолинейный, совершает очередную ошибку. История знает ровно одного человека, который в обстановке разрухи и гражданской войны успешно осуществлял радикальные реформы – это Владимир Ленин, к слову, весьма популярный в Южной Америке. Но и Ленин действовал не один: у него была германская (до конца Первой мировой) и еврейская поддержка, к тому же он активно заигрывал с американцами. Мадуро, очевидно, рассчитывает на материальную и организационную помощь России и Китая, но оба гиганта уже показали, что ставить многое на венесуэльский кон не готовы: у России для этих игр есть Сирия, у Китая – Северная Корея.

Поддерживать Чавеса имело смысл – он хотя бы понимал, куда и зачем ведет страну. Поддерживать Мадуро можно разве что в пику Соединенным Штатам

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Что получается? Николаса Мадуро банально спровоцировали на необдуманный поступок. Если бы международные платежные системы сами отключили Венесуэлу от своих серверов, это подорвало бы доверие к ним во всем мире и заставило многие страны задуматься о целесообразности продолжения сотрудничества. Того и гляди собственные системы начали бы создавать, и не факт, что везде получилось бы так удачно, как с русским «Миром», в значительной степени зависящим от MasterCard.

Теперь же ситуация обратная: платежные монополии остаются белыми и пушистыми, а уже необратимый крах режима Мадуро можно будет объяснить в том числе и отказом от «Визы» с «МастерКардом». Месседж четкий: прожить без интеграции в международные финансы нельзя, даже не пытайтесь. Удивительно, что этот месседж пытается сформулировать и на практике реализовать ненавистник капитализма.