Жизнь без Visa и Mastercard: Последний эксперимент Мадуро
Фото: ESP

Фото: ESP

Десять дней, которые перевернут Венесуэлу

В банках несдающейся Венесуэлы, находящейся в глубочайшем экономическом и политическом кризисе, паника: Центробанк страны поручил им в десятидневный срок представить план работы после прекращения сотрудничества с глобальными платежными системами Visa и MasterCard.

Надо понимать, что в финансовой системе этой классической латиноамериканской страны сидят отнюдь не Ротшильды и даже не Набиуллины; за считанные дни придумать путь к финансовой независимости эти ребята точно не в состоянии. Между тем сроки поджимают: 30 ноября текущего года прекратится обслуживание дебетных карт, через два месяца – кредитных. И к этому моменту надо не только найти верный план финансовой автаркии, но и реализовать его.

Напрашивается мысль разработать собственный стандарт карт или полностью перейти на наличные. Со стандартом все сложно: даже Россия не смогла обойтись без «дружеской» помощи MasterCard, чего же ждать Венесуэле? Нет сомнений, что мы предложим союзнику свой «Мир», однако с ним не все так просто

Возьмем крупнейший процессинговый центр «Мира» «КартСтандарт». В этой компании утверждают, что не имеют отделений, расположенных за границей России. Это действительно так. Вот только сам «КартСтандарт» входит в группу «Центр финансовых технологий» (ЦФТ), чьи бенефициары не раскрываются, но известно, что половина капитала принадлежит американскому фонду. И так повсюду! «Национальной» системой платежных карт управляет не Банк России, а американский Минфин через ЦФТ и подконтрольные ему процессинговые центры. Американцы контролируют не менее половины этого рынка в России. Таким образом, независимость «Мира» – не более чем фикция.

В надежде на Россию

Да, у Венесуэлы нет ресурсов для формирования собственной надежной платежной системы с использованием биометрии, на котором настаивает Центробанк республики. На наши «Мир» и Национальную систему платежных карт ушел почти год; что смогут сделать горячие латинские парни за полгода? Выпустить разве что некую дырявую поделку, эльдорадо для хакеров? Мы можем помочь деньгами и специалистами, но нельзя же вечно тянуть отстающую страну, запутавшуюся в собственных внутренних делах (ленивый голос с Кубы: «еще как можно!»).

В то же время что-то делать с монополией «Визы» и «МастерКарда» надо. Недавно они уже показали свою силу, отключив карты «Еврофинанс Моснарбанка», через который осуществлялась часть операций правительства Венесуэлы. Думается, именно этот инцидент стал последней каплей терпения Каракаса.

И все же разрыв с мировой финансовой системой – это сильно. Многие жители Венесуэлы рискуют остаться без своих денег и совершенно точно потеряют главный инструмент доступа к счетам в зарубежных банках (на что отчасти и рассчитывают авторы реформы)

Зачем Каракасу очередное обострение внутриполитического конфликта, новые проблемы граждан – загадка.

Николас Мадуро, властитель слабый и прямолинейный, совершает очередную ошибку. История знает ровно одного человека, который в обстановке разрухи и гражданской войны успешно осуществлял радикальные реформы – это Владимир Ленин, к слову, весьма популярный в Южной Америке. Но и Ленин действовал не один: у него была германская (до конца Первой мировой) и еврейская поддержка, к тому же он активно заигрывал с американцами. Мадуро, очевидно, рассчитывает на материальную и организационную помощь России и Китая, но оба гиганта уже показали, что ставить многое на венесуэльский кон не готовы: у России для этих игр есть Сирия, у Китая – Северная Корея.

Поддерживать Чавеса имело смысл – он хотя бы понимал, куда и зачем ведет страну. Поддерживать Мадуро можно разве что в пику Соединенным Штатам

* * *

Что получается? Николаса Мадуро банально спровоцировали на необдуманный поступок. Если бы международные платежные системы сами отключили Венесуэлу от своих серверов, это подорвало бы доверие к ним во всем мире и заставило многие страны задуматься о целесообразности продолжения сотрудничества. Того и гляди собственные системы начали бы создавать, и не факт, что везде получилось бы так удачно, как с русским «Миром», в значительной степени зависящим от MasterCard.

Теперь же ситуация обратная: платежные монополии остаются белыми и пушистыми, а уже необратимый крах режима Мадуро можно будет объяснить в том числе и отказом от «Визы» с «МастерКардом». Месседж четкий: прожить без интеграции в международные финансы нельзя, даже не пытайтесь. Удивительно, что этот месседж пытается сформулировать и на практике реализовать ненавистник капитализма.

Теги:
Если у Вас возник вопрос по материалу, то Вы можете задать его специальной рубрике Задать вопрос Жизнь на Курилах наладить можно и нужно Далее в рубрике Жизнь на Курилах наладить можно и нужноРоссии вовсе не обязательно ждать японской помощи Читайте в рубрике «Общество» 5 самых скандальных увольнений в русской прессеОт «Русской планеты» до «Коммерсанта». Пинки за дверь 5 самых скандальных увольнений в русской прессе

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО