Меняем Венесуэлу на Украину?

Старший научный сотрудник Института Катона, эксперт по вопросам безопасности Тед Гален Карпентер нашёл «способ примирения» Соединённых Штатов и России. На страницах журнала The National Interest он призвал руководство двух держав разделить сферы влияния. Статья вызывала большой интерес, особенно в преддверии возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

Политолог обратил внимание на неудачную политику США по отношению к Венесуэле. Глубокий экономический кризис, чудовищная бедность и активная поддержка оппозиции не привели к смене режима в Боливарианской Республике и победе проамериканских сил.

Основная причина, по мнению Карпентера, заключается в масштабной помощи, которую оказывает Россия

Как полагает автор, неуступчивость Москвы является своеобразной местью Вашингтону за расширение НАТО на восток и «презрение» к интересам РФ в Восточной Европе и, в частности, на Украине. Выход из сложившейся ситуации Карпентер видит в заключении сделки, которая будет учитывать ключевые национальные интересы обоих игроков.

Для США исключительное значение имеет доктрина Монро, предполагающая невмешательство государств Старого Света в дела Латинской Америки. При этом для России жизненно важно не допустить дальнейшего расширения военной инфраструктуры НАТО и распространение прозападных режимов в странах постсоветского пространства.

В связи с этим Карпентер предлагает Вашингтону отказаться от вмешательства в дела Украины, Грузии и прекратить наращивание военного присутствия в Прибалтике. Взамен Москва должна прекратить оказывать помощь непокорным социалистическим республикам Латинской Америки — Венесуэле, Кубе и Никарагуа

Опубликовав своё видение компромисса между РФ и США, Карпентер, конечно, не открыл Америку. О размене Украины на Венесуэлу или на уступки в сфере ядерного оружия в СМИ говорят уже давно. Например, в России и Соединённых Штатах на уровне слухов аудиторию любят кормить разговорами о том, что вот-вот Белый дом отдаст Украину «в руки Путина».

Казалось бы, что может быть проще: американцы спокойно осваивают нефтяные залежи в Венесуэле; а Путин принимает в Киеве военный парад. Однако эксперты (наподобие Карпентера) не учитывают огромное количество объективных обстоятельств и особую химию в отношениях Москвы и Вашингтона.

Очень редко обывателю рассказывают в СМИ о том, что проблема Венесуэлы не имеет для США такого критического значения, как украинский кризис для России. Сопротивление Николаса Мадуро — это не кость в горле американцев. После смены президентов в Аргентине и Бразилии под США оказалась почти вся Латинская Америка. Вес Венесуэлы, Кубы и Никарагуа в регионе — ничтожен.

Конечно, Соединённые Штаты не отказались бы от захвата богатейших нефтяных месторождений Боливарианской Республики, но их отсутствие они вполне благополучно могут пережить. К тому же режим Мадуро уже успел продемонстрировать свою недееспособность и рискует в итоге рухнуть по «естественным причинам».

Роль Украины для России носит стратегический характер. Украина — крупнейший западный сосед, страна, готовая размещать на своей территории сколько угодно военных баз НАТО и вступить при необходимости в вооружённый конфликт с Москвой. Если верить постмайданным властям, подготовка к войне с РФ стала основной целью армейских реформ

Украина является для России весьма серьёзным источником военно-политических угроз. Американцы это прекрасно понимают. Несмотря на определённое недовольство Киевом, США, как и прежде, будут поддерживать постмайданные власти и не допустят нового госпереворота, тем более выгодного Москве.

Пребывание Украины в орбите Соединённых Штатов — крайне важный инструмент давления на Кремль. Россия вряд ли решиться ещё раз применить силу, но иных способов повлиять на политику Киева (ввиду отсутствия пророссийских партий и политиков на Украине) у нашей страны попросту нет.

Кроме того, в прошлом году правительство РФ внесло в санкционные списки украинских оппозиционеров (Евгения Мураева, Александра Вилкула), которые выступают за восстановление нормальных отношений с Москвой. Таким образом руководство России добровольно отказалось от шанса на диалог и сотрудничество с наиболее адекватной частью украинской элиты.

Американо-украинские отношения нельзя назвать идеальными. Например, Пётр Порошенко проявил себя не как вассал США, а как барин, пожелавший превратить вверенное ему хозяйство в собственную вотчину. Скорее всего, Владимир Зеленский будет более управляемым политиком, но насколько— можно только гадать.

Тем не менее сложно представить обстоятельства, при которых Штаты откажутся от стратегической линии на поддержку Украины. Киев доставляет США немало проблем, но они не перешивают преимуществ, которые извлекают наши «уважаемые партнёры» от российско-украинского конфликта.

Вмешательство США в дела Украины — яркий пример геополитической непримиримости Москвы и Вашингтона. Посредством контроля Украины Штаты рассчитывают ослабить Россию, ухудшив её национальную безопасность. И эта политика, судя по всему, будет продолжаться до тех пор, пока наша страна не перестанет быть центром силы, то есть потеряет суверенитет и лишится современного ядерного арсенала

Противостояние — это квинтэссенция российско-американских отношений. Причём на этот раз Соединённые Штаты вряд ли будут ослаблять хватку, как в 1990-е годы. Если Россия проиграет новую холодную войну, то в Вашингтоне приложат максимум усилий, чтобы впредь наша страна не смогла поднять свою экономику и возродить армию.

На каких тогда условиях может произойти нормализация отношений двух держав? Как мы разобрались выше, компромисс по сферам влияния, на котором настаивает Карпентер, априори невозможен — размен будет неравноправным. Это означает, что геополитическое противостояние продолжится.

Главная цель Москвы, которую неоднократно артикулировал Путин и МИД РФ, — равноправный диалог с Западом. С одной стороны, Россия, как суверенное государство и центр силы, безусловно имеет на это моральное и политическое право.

С другой стороны, нашей стране по-прежнему не хватает экономического и в какой-то степени военного могущества. По большому счёту в этом кроется глубинная причина, которая объясняет, почему США и их западные союзники игнорируют даже жизненно важные интересы нашей страны

Размен сфер влияния — это утопия ещё и потому, что её у современной России практически нет. Москва может похвастаться тёплыми отношениями с большинством стран постсоветского пространства, Китаем, Индией, той же Венесуэлой и Кубой, но ни одно из этих государств не является полноценным союзником и уж тем более сателлитом РФ.