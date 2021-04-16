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Политика

Иван Ургант протащил в эфир шутку о вакцинации Владимира Путина

Лилия Караева
16 апреля, 2021 15:46
1 мин
Лилия Караева
16 апреля, 2021 15:46
1 мин
Иван Ургант
Komsomolskaya Pravda /Russian Look

Ведущий Первого канала Иван Ургант пошутил про вакцинацию президента России Владимира Путина. Он посвятил этому песню, состоящую из одного слова.

Ведущий в эфире шоу «Вечерний Ургант» сказал: «Зная Владимира Владимировича, на второй он не остановится».

Ургант дополнил шутку песней из одного слова «Привит», рассказывают «Открытые медиа».

Путин привился вторым компонентом 14 апреля. После укола он рассказал о реакции на вакцинацию. Процедуры были непубличными. Название вакцины держат в секрете.

Ранее Ургант шутил про политику в своем шоу. В частности, он протащил в эфир шутку про судебный приговор оппозиционеру Алексею Навальному.

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ТЕГИ
Владимир Путин
Первый канал
Иван Ургант
Вакцинация
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