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Политика
Иван Ургант протащил в эфир шутку о вакцинации Владимира Путина
16 апреля, 2021 15:46
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Komsomolskaya Pravda /Russian Look
Ведущий Первого канала Иван Ургант пошутил про вакцинацию президента России Владимира Путина. Он посвятил этому песню, состоящую из одного слова.
Ведущий в эфире шоу «Вечерний Ургант» сказал: «Зная Владимира Владимировича, на второй он не остановится».
Ургант дополнил шутку песней из одного слова «Привит», рассказывают «Открытые медиа».
Путин привился вторым компонентом 14 апреля. После укола он рассказал о реакции на вакцинацию. Процедуры были непубличными. Название вакцины держат в секрете.
Ранее Ургант шутил про политику в своем шоу. В частности, он протащил в эфир шутку про судебный приговор оппозиционеру Алексею Навальному.
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