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Иван Ургант протащил в эфир Первого канала шутку про судебный приговор Навальному

Лилия Караева
3 февраля, 2021 10:16
1 мин
Лилия Караева
3 февраля, 2021 10:16
1 мин
Иван Ургант
Wikimedia

Ведущий Первого канала Иван Ургант намекнул на приговор оппозиционеру Алексею Навальному в шоу «Вечерний Ургант». Фрагмент с шуткой вошел в выпуск от 2 февраля - в день, когда Симоновский суд заменил политику условный срок на реальный.

Телеведущий начал блок новостей с монолога: «Сегодня все сидели мы, смотрели новости. Думали: выйдет — не выйдет, выйдет — не выйдет. Ну не вышел».

После этих слов Ургант пояснил, что имеет в виду. «Я про День сурка. Вот новость: «Сурки из Ленинградского зоопарка проспали День сурка», - объяснил Ургант. На это обратило внимание издание Znak.com.

Накануне суд вынес приговор Навальному, посадив его в колонию общего режима на 2 года и 8 месяцев. После приговора сторонники политика вышли на акцию протеста. Соединенные Штаты сделали заявление по поводу вердикта суда.

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Алексей Навальный
Первый канал
Шутка
Иван Ургант
судебный приговор
1 мин
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