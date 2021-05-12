«Главный» правозащитник России нашел способ предотвратить стрельбу в школах. Спецслужбам будет чем заняться

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Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев назвал самый действенный способ предотвратить трагедии аналогичные той, что произошла 11 мая в Казани. По мнению правозащитника, необходима слежка спецслужб за подростками через социальные сети.

«Главный способ борьбы с такими трагедиями – это тщательное отслеживание социальных сетей», - заявил глава СПЧ.

Он отметил, что соцсети успешно отслеживают потребительские предпочтения своих пользователей, когда продают товары. При этом, «следить за подготовкой подобных преступлений соответствующие институты ещё не вполне научились».

«По следам в соцсетях надо выявлять потенциальных преступников. Это спецслужбы должны делать», - сказал Фадеев.

Также глава СПЧ поддержал идею повысить возраст, с которого разрешается владение оружием и ужесточить процедуру получения разрешений на него.

«Второе, надо наладить контроль за оборотом оружия. Третье, надо повышать возрастную планку продажи оружия», - сообщил он в беседе с Telegram-каналом «Подъём».

Фадеев также прокомментировал дискуссию вокруг идеи о снятии моратория на смертную казнь за подобные преступления. По его мнению, такая мера эффективной не будет.

«В США есть смертная казнь, но такие преступления не прекращаются», - подчеркнул он.

Напомним, 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175 в Казани. В результате погибло 9 человек, еще более 20 получили ранения, в том числе, тяжелые. Позднее выяснилось, что у стрелка присутствуют серьезные проблемы со здоровьем, кроме того, он объявил голодовку. Об этом читайте в нашем материале.