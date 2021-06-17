Глава Роспотребнадзора назвала виновников тяжелой эпидемиологической обстановки
Значительный рост числа зараженных коронавирусом в Москве вызван тем, что люди не соблюдают профилактические меры. Также на ситуацию влияет интенсивность сезонной миграции россиян. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По её словам, рост заболеваемости коронавирусом вызван тремя факторами, которые «абсолютно понятны».
Во-первых, россияне проявляют «нигилизм тотальный» к мерам профилактики от вируса.
Во-вторых, на рост вызван весенне-летнем сезоном, с которым значительно повысилась интенсивность миграции населения.
Третьим фактором стало то, что в России начал интенсивно распространяться индийский штамм коронавируса.
«Он превалирует уже в 64 странах, и сегодня мы видим его достаточно интенсивное распространение, начинающееся в России», - заметила Попова.
В связи с последним фактором, российским субъектам было поручено пристально отслеживать за изменениями вируса и эпидемической ситуации, а также, при необходимости, вводить дополнительные меры, передаёт «ТАСС».
Ранее о ситуации с ростом заболевания в Москве рассказал мэр города Сергей Собянин. По его словам, такого числа ежесуточных заболевших еще не было. При этом, стало известно о тяжелых последствиях нового штамма, вплоть до гангрены.