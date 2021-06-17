Всё плохо, такого еще не было: мэр Собянин рассказал о реальном положении дел в Москве
За считанные дни число зараженных коронавирусом в российской столице выросло троекратно. В ближайшее время ожидается отметка в 9 тысяч зараженных в сутки. Об этом заявил московский мэр Сергей Собянин в ходе выступления на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ.
«За буквально считанные дни количество людей, которые заболели ковидом, мы это видим по ПЦР, выросло с трех тысяч до семи», - заявил градоначальник.
Ожидается, что данные, которые будут опубликованы 18 июня, покажут число заболевших «более девяти тысяч».
Собянин подчеркнул, что такой скорости роста заражения в столице еще не было, передают РИА «Новости».
Между тем московские власти рассчитывают, что темпы вакцинации от коронавируса в ближайшее время вырастут. Об этом рассказало ФБА «Экономика сегодня».
Ранее стало известно, что циркулирующий по столице штамм коронавируса, вероятно, может привести к тяжелым последствиям вплоть до гангрены. Подробнее читайте в нашем материале.