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Германия проигнорировала вопросы прокуратуры РФ по делу Алексея Навального

Антон Мельников
18 января, 2021 20:08
2 мин
Twitter / Кира Ярмыш
Twitter / Кира Ярмыш

Ответ Германии на запросы от Генеральной прокуратуры РФ по отравлению оппозиционера Алексея Навального не устроил российскую сторону. Об этом Генпрокуратура заявила в своём telegram-канале. Ведомство считает, что Минюст Германии исполнил запросы «формально, фактически не предоставив ничего, что могло бы пролить свет на ситуацию с предполагаемым отравлением».

Согласно сообщению Генпрокуратуры, ведомство запрашивало провести более 15 процессуальных действий по делу. При этом немецкая сторона исполнила только два, а именно – опросила самого Алексея Навального, а также его жену Юлию. Москва считает, что эти опросы «малоинформативны» и в них нет ответов на поставленные вопросы.

Генпрокуратура утверждает, что немецкая сторона не допросила лечащих врачей политика, не предоставила историю болезни Навального и копии медицинских документов. Также не были предоставлены результаты лабораторных исследований и судебно-медицинских экспертиз. Кроме того, не были переданы образцы биоматериалов политика, сообщает «РБК».

Ранее стало известно, что суд постановил арестовать оппозиционера на 30 суток. Его задержание произошло сразу по возвращению в Россию.

темы
Алексей Навальный
Германия
Генпрокуратура
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