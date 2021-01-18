Германия проигнорировала вопросы прокуратуры РФ по делу Алексея Навального

Twitter / Кира Ярмыш

Ответ Германии на запросы от Генеральной прокуратуры РФ по отравлению оппозиционера Алексея Навального не устроил российскую сторону. Об этом Генпрокуратура заявила в своём telegram-канале. Ведомство считает, что Минюст Германии исполнил запросы «формально, фактически не предоставив ничего, что могло бы пролить свет на ситуацию с предполагаемым отравлением».

Согласно сообщению Генпрокуратуры, ведомство запрашивало провести более 15 процессуальных действий по делу. При этом немецкая сторона исполнила только два, а именно – опросила самого Алексея Навального, а также его жену Юлию. Москва считает, что эти опросы «малоинформативны» и в них нет ответов на поставленные вопросы.

Генпрокуратура утверждает, что немецкая сторона не допросила лечащих врачей политика, не предоставила историю болезни Навального и копии медицинских документов. Также не были предоставлены результаты лабораторных исследований и судебно-медицинских экспертиз. Кроме того, не были переданы образцы биоматериалов политика, сообщает «РБК».

Ранее стало известно, что суд постановил арестовать оппозиционера на 30 суток. Его задержание произошло сразу по возвращению в Россию.