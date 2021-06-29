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Политика
Германия нашла альтернативное решение для использования украинского газопровода
29 июня, 2021 07:21
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Германия предложила Украине альтернативное использование газотранспортной системы (ГТС). Об этом сообщила посол ФРГ в Киеве Анка Фельдгузен в интервью «Зеркалу недели».
Киеву предложили использовать ГТС для транзита водорода вместо газа после запуска газопровода «Северный поток – 2». По словам Фельдгузен, Украине нужно уже сейчас думать о других возможностях.
Однако ГТС Украины нельзя использовать для транзита водорода более чем на 25%. Но в Германии уверяют, что поставки газа через территорию страны будут осуществляться и после запуска «Северного потока – 2», пишет «ПолитЭксперт».
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