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Газопровод «Северный поток» остановят с 14 июля

Лилия Караева
10 июля, 2020 15:43
1 мин
Северный поток-2
Nord-stream.com

С 14 июля будут приостановлены поставки по газопроводу «Северный поток». Они прекратятся на 12 дней.

Об этом сообщил оператор проекта - компания Nord Stream AG. Остановка связана с плановым ежегодным техобслуживанием.

График работ по проекту согласован, говорится на сайте оператора.

С 6 по 11 июля был приостановлен транзит газа по магистрали «Ямал — Европа», который проходит через Польшу. В таких же целях с 23 по 29 июня прекращались поставки по «Турецкому потоку».

Ранее сообщалось, что баржа для достройки трубопровода «Северный поток-2» вошла в воды Дании. Она начнет работу не раньше 3 августа, когда истечет срок апелляции по решению страны разрешить прокладку труб с помощью судов якорного позиционирования.

темы
Северный поток
газопровод
остановка
техобслуживание
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