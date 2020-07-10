Газопровод «Северный поток» остановят с 14 июля

Политика

Nord-stream.com

С 14 июля будут приостановлены поставки по газопроводу «Северный поток». Они прекратятся на 12 дней.

Об этом сообщил оператор проекта - компания Nord Stream AG. Остановка связана с плановым ежегодным техобслуживанием.

График работ по проекту согласован, говорится на сайте оператора.

С 6 по 11 июля был приостановлен транзит газа по магистрали «Ямал — Европа», который проходит через Польшу. В таких же целях с 23 по 29 июня прекращались поставки по «Турецкому потоку».

Ранее сообщалось, что баржа для достройки трубопровода «Северный поток-2» вошла в воды Дании. Она начнет работу не раньше 3 августа, когда истечет срок апелляции по решению страны разрешить прокладку труб с помощью судов якорного позиционирования.