Газопровод «Сила Сибири» запустят 2 декабря

Москва и Пекин согласовали дату торжественной церемонии пуска газа в Китай по восточному маршруту. Она пройдет 2 декабря.

По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, строительство проекта идет с опережением графика, поэтому поставки в Китай по северному участку «Хэйхэ – Чанлин» начнутся раньше намеченного срока.

Первоначально сроком начала поставок называлось 20 декабря 2019 года.

По газопроводу «Сила Сибири» газ с месторождений Восточной Сибири будет транспортироваться как на внутренний российский рынок, так и на экспорт в Китай.

Максимальная пропускная мощность газопровода - 38 млрд куб. м в год, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что Дания разрешила строительство «Северного потока-2» в своей экономической зоне. Эта страна оставалась последней, кто сдерживал прокладку газопровода.