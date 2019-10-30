Последняя страна выдала разрешение на «Северный поток-2»

Последняя страна выдала разрешение на «Северный поток-2»

https://pixabay.com

Дания разрешила строительство «Северного потока-2» в своей экономической зоне. Эта страна оставалась последней, кто сдерживал прокладку газопровода.

Как сообщило датское энергетическое агентство, разрешение соответствует положениям международного Акта от 1968 года о континентальном шельфе и Конвенции ООН о морском законе.

Дания выбрала из двух предложенных вариантов маршрут к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море, пишет Lenta.ru.

Напомним, оператор газопровода трижды подавал прошения о разрешении на строительство с разными маршрутами. Последняя заявка подавалась в апреле этого года. До Дании разрешения выдали Германия, Финляндия и Швеция. Запуск газопровода намечен на конец 2019 года. На постройку участка через датские воды потребуется пять недель.

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