Еще один газопровод построят Россия и Болгария

Россия и Болгария начали строительство газопровода «Балканский поток». Так назвали европейскую часть магистрали, которая пройдет от Турции в юго-восточную Европу.

О начале строительства по итогам переговоров с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым сообщил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Исполнителем проекта стала компания из Саудовской Аравии. 90% труб для «Балканского потока» уже доставлено в Болгарию из России. Уже завтра их начнут развозить по трассе, финансирование обеспечено. Газопровод протяженностью 308 км будет построен до конца января 2020 года, пишет «ТАСС».

Для Болгарии «Балканский поток» очень важен, так как дает возможность сохранить позиции энергетического хаба в Юго-Восточной Европе. И этот проект - определенный реванш упущенным возможностям в прошлом. Четыре года назад болгарское правительство под нажимом «заинтересованных сторон» отказалось от участия в строительстве российского газопровода. Теперь, правда, жалеет об этом.

Напомним, газопровод «Северный поток-2» уже построен на три четверти. Как отметили в компании - операторе проекта, работы сейчас продолжаются в России и Германии.

По словам строителей, по дну Балтийского моря уложено уже 1855 км газопровода. А это около 75% всего проекта.