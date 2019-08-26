«Северный поток» построили на треть
Газопровод «Северный поток-2» уже построен на три четверти. Как отметили в компании - операторе проекта, работы сейчас продолжаются в России и Германии.
По словам строителей, по дну Балтийского моря уложено уже 1855 км газопровода. А это около 75% всего проекта.
Теперь начинается финальный этап укладки. Трубопровод, состоящий из двух нитей, обладает мощностью 55 млрд кубометров газа с год. Планируется завершить строительство в 2019 году, пишут РИА Новости.
Несмотря на то, что большинство стран Европы участвуют в реализации проекта и поддерживают его, строительство сопровождается конфликтами. Так, против него выступают США, Польша, Украина, Латвия, Литва.
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